Eskişehir'de Aileler Arasında Kavga Paniğe Neden Oldu

Eskişehir'de Aileler Arasında Kavga Paniğe Neden Oldu
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Eskişehir'de iki aile arasında bilinmeyen bir sebep nedeniyle çıkan kavga, mahallede büyük paniğe yol açtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırarak bölgeyi gözetim altına aldı.

Eskişehir'de 2 aile arasında çıkan ve mahallede büyük paniğe neden olan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olay, saat 00.20 sıralarında Zafer Mahallesi Doğançay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki 2 aile arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda taraflar kavgaya tutuştu. Kalabalık grup arasında gerçekleşen kavga sırasında bağrışma sesleri mahalleyi inletirken, büyük paniğe yol açtı. Ayrıca, kavga sırasında tabanca ile atış açıldığı iddia edildi. Çevredekiler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Taraflar, ekiplerin müdahalesi ile güçlükle ayrıldı. Ekipler, tekrar kavga çıkmaması amacıyla bir süre bölgede gözetim yaptı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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