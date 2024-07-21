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Eskişehir'de Aileler Arasında Kavga: 7 Kişi Yaralandı

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Eskişehir'de ailelerin birbirlerine demir çubuk, sopa ve taşla saldırdığı kavga sonucunda darp edilerek yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir'de ailelerin birbirlerine demir çubuk, sopa ve taşla saldırdığı kavga sonucunda darp edilerek yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, gece saatlerinde Kuyubaşı Mahallesi Akkaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ardından büyüyen tartışma, aileler arası kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir çubuk, sopa ve taşla saldırdığı kavgada, sokak adeta savaş meydanına döndü.

Darp edilerek yaralanan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı

Kavga sesleri üzerine sokağa inen mahalle sakinleri tarafları ayırmaya uğraşsa da tüm çabaları başarısız kaldı. Dakikalarca süren kavga sonucunda 7 kişi darp edilerek yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralılar ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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