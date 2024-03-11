Eskişehir'de Ahşap Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Eskişehir'de ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıcçık ilçesi Gürleyik Mahallesi'nde bulunan ahşap bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR