Eskişehir'de abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklara cezai işlem

Eskişehir'de polis ekiplerince abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 199 bin 401 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklara yönelik denetim yapıldı. Denetimler sonucunda 9 araç sürücüsüne abartılı egzozlu araç kullanmaktan 57 bin 951 TL, 3 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 2 bin 70 TL, 198 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 139 bin 380 TL ceza kesildi. Çalışmalarda toplam 199 bin 401 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR