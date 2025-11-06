Eskişehir'de Abartılı Egzozlu Araç Trafikten Men Edildi

Eskişehir'de abartılı egzoz ile trafiğe çıkan şahsın kullandığı otomobili trafik ekiplerince incelendikten sonra trafikten men edildi, sürücüye ceza yazıldı.

4 Kasım tarihinde Odunpazarı ilçesindeki bir caddede seyir halinde olan abartılı egzozu bulunan bir otomobil görülmesi üzerine polis inceleme başlattı. Otomobilin trafikteki sürücüleri ve vatandaşları rahatsız etmesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce bahse konu araçta inceleme yapıldı. İnceleme esnasında araçta, plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi ayırım işaretlerini bulundurmamak, araçta teknik değişiklik yapmak, abartılı egzoz bulunduğu tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu'na uygun olmayan maddelerinden sürücü A.Ş. isimli şahsa gerekli cezai işlem uygulanırken, aracın trafikten men edildiği açıklandı. - ESKİŞEHİR