Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Parklama Denetimleri Sonuçlandı

Eskişehir'de polis ekiplerince abartılı egzozlu araçlara ve hatalı parklanmalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde toplam 758 bin 991 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartılı egzozlu ve hatalı parkanmalara yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 9 araç sürücüsüne abartılı egzoz kullanmaktan 57 bin 951, 76 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 52 bin 440, 890 araca ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 648 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Çalışmalar sonucunda toplam 758 bin 991 TL ceza kesildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR