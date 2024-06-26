Eskişehir'de abartılı egzoz ve hatalı park denetimi

Eskişehir'de polis ekiplerince abartılı egzoz kullanılan ve hatalı park edilen araçlar yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 172 araca cezai işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abartılı egzoz kullanılan ve hatalı park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, abartı egzoz takılı 8 araca, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklayan 97 araca ve taşıt yolu üzerinde park ihlali yapan 67 aracı işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR