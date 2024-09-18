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Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Park Cezaları Artıyor

Eskişehir'de Abartılı Egzoz ve Hatalı Park Cezaları Artıyor
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, abartılı egzoz kullanan ve hatalı park eden yüzlerce sürücüye cezai işlem uygulandı. 11-18 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, toplamda 857 sürücüye ceza kesildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin denetimleri sonucunda, abartılı egzozlu ve hatalı park edilen yüzlerce aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede, 11-18 Eylül 2024 tarihleri arasında denetim yapıldı. Ekiplerce; 15 araç sürücüsüne abart egzozlu araç kullanmaktan, 269 araç sürücüsüne duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan ve 573 araç sürücüsüne ise taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan işlem ulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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