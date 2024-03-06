Eskişehir'de abartı egzoz ve hatalı park denetimi: 215 araca 181 bin TL ceza

Eskişehir'de abartı egzoz bulunan ve hatalı park eden araçlara yönelik denetimde 215 araca toplam 181 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde abartı egzoz bulunan ve hatalı park edilen araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, 5 araca abartı egzoz kullanımından 32 bin 195 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 4 bin 140 TL ve 204 araca taşıt yolu üstünde park ihlali yaptığı için 144 bin 900 TL para cezası yazıldı. - ESKİŞEHİR