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Eskişehir'de Abartı Egzoz Uygulaması: 115 Araç ve Sürücü Denetlendi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan abartı egzoz uygulamasında 115 araç ve sürücü denetlendi. Denetimler sonucunda 19 araç ve sürücüye işlem yapıldığı belirtildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan abartı egzoz uygulamasında 115 araç ve sürücüye denetleme yapıldı.

Eskibağlar Mahallesi, Akarcık Sokak, Genez Sokak, Ulusal Egemenlik Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ertaş Caddesi ve Eskişehir'in diğer bölgelerinde polis ekiplerinin yapmış olduğu abart egzoz uygulamasında 115 araç ve sürücüsü denetlenerek, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden; abart egzoz, sürücü belgesiz araç kullanmak, yetersiz ehliyetle araç kullanmak, makas atmak, dur ikazına uymamak, kaldırım üzerinde seyretmek ve uygunsuz ışık donanımı kural ihlallerinden toplam 19 araç ve sürücüsüne işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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