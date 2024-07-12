Eskişehir'de Abart Egzoz Takılı Araçlara Ceza
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından abart egzoz takılı araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 16 araç ve sürücüsüne farklı kural ihlallerinden ceza yazıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerince abart egzoz takılı araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 16 araç ve sürücüsüne farklı kural ihlallerinden ceza yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü' ekiplerince dün akşam saatlerinde kent genelinde abart egzoz takılı araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 96 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, farklı kural ihlalleri çerçevesinde 16 sürücüye ceza yazıldı. - ESKİŞEHİR