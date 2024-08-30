Eskişehir'de 990 Araç Hatalı Park ve Abart Egzoz Kullanımı Nedeniyle Cezalandırıldı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 990 araca abart egzoz kullanımı ve hatalı park etme nedeniyle ceza yazıldı. Denetimlerde, 16 araca abart egzoz kullanımı, 277 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama ve 697 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapma nedeniyle işlem yapıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 990 araca abart egzoz kullanımı ve hatalı park etme dolayısıyla ceza yazıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos ile 28 Ağustos tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 16 araca abart egzoz kullanımında, 277 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan, 697 araca da taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR