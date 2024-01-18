Eskişehir'de 95 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 95 şahıs yakalandı.

Aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla, Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Emniyet Müdürlüğü il genelinde 9 Ocak ile 16 Ocak tarihler arasında yapılan faaliyetler neticesinde; uyuşturucu madde ticareti suçundan 6, yağma suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 5, hırsızlık suçundan 18 ve kesinleşmiş hapis cezası 37 toplamda 95 şahıs emniyet müdürlüğü ekiplerince yakalandı. - ESKİŞEHİR