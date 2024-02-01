Eskişehir'de 92 Uyuşturucu Operasyonunda 14 Tutuklama

Eskişehir'de polis ekiplerince Ocak ayında düzenlenen 92 ayrı uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 128 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Ocak ayında uyuşturucu ile mücadele amacı ile 92 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 128 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 114 şüpheli serbest bırakıldı.

Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo 105 gram esrar, 582,24 gram metamfetamin, 427 adet sentetik hap, 36,46 gram bonzai, 3,38 gram skunk, 3,54 gram eroin, 1,97 gram kokain, 1 gram LSD (Liserjik Asit Dietilamid), 0,97 gram ketamin, 7 adet ecstacy hap, 2 adet tabanca, 3 adet mermi ve 7 adet hassas terazi ele geçirildi. - ESKİŞEHİR