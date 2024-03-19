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Eskişehir'de 92 Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 92 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu madde, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve çeşitli suçlardan şüpheliler bulunuyor.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 92 kişi yakalandı.

Belirli tarihleri arasında aranan şahıslarla ilgili il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 2 ile 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 25 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, ve 10 yıl ve üzeri aranması olan 3 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; Uyuşturucu Madde ile ilgili suçlardan 4, dolandırıcılık suçundan 9, hırsızlık suçundan 18, yağma suçundan 2 ve çeşitli suçlardan 59 olmak üzere; toplamda 92 şüpheli yakalandı. Yakalananların 36'sının hükümlü, 56 şüphelinin ise ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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