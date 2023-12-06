Eskişehir'de 910 Araça 483 Bin TL Para Cezası

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından abartı egzoz kullanımı ve hatalı park yapılmasına yönelik yapılan denetimlerde 910 araca toplamda 483 bin TL para cezası kesildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince abartı egzoz kullanımı ve hatalı park yapılmasına yönelik denetimde 910 araca 483 bin TL para cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında, abart egzozlu araç kullanımına ve hatalı park etmeye yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, abartı egzoz bulunan 10 aracın sürücüsüne 40 bin 640 TL, 70 araca 'Duraklamanın Yasak Olduğu Yerlerde Duraklamak' suçundan 30 bin 520 TL ve 830 araca Taşıt 'Yolu Üzerinde Park İhlali' suçundan 412 bin 20 TL para cezası kesildi.

Denetimlerde toplam 910 araca 483 bin 180 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR