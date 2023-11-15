Eskişehir'de 91 Aranan Şüpheli Yakalandı
3. Sayfa Haberleri
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 34'ü hükümlü olup cezaevine teslim edilirken, diğerleri hakkında yasal işlemler yapıldı.
Eskişehir'de polis ekiplerince haklarında çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla 8-14 Kasım'da çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 13 şüpheli, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 7 şüpheli, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 7 şüpheli, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 7 şüpheli olmak üzere toplam 34 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
57 şüpheli hakkında ise gerekli yasal işlemler yapıldı.