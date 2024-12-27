Eskişehir'de 900 Bin TL Değerinde Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, piyasa değeri 900 bin TL olan 603 bin 200 dal içi doldurulmuş kaçak makaron ele geçirildi.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün mamullerine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda piyasa değeri 900 bin TL olan 603 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Çalışmalarda yakalanan E.D. ve Y.O. isimli şahıslar işlemelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR