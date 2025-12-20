Haberler

Eskişehir'de bastonlu yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü kaçtı

Eskişehir'de bastonlu yaşlı adama çarpan otomobil sürücüsü kaçtı
Güncelleme:
Eskişehir'de bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Y.S.'ye çarptıktan sonra kaçtı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı, kaçan sürücünün bulunması için polis çalışmaları sürüyor.

Eskişehir'de 87 yaşındaki bastonlu adama çarparak yaralanmasına sebep olan ve kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.S. (87) isimli yaşlı adama çarptı. Yaşanan çarpmanın etkisiyle düşen yaşlı adam yerden kalkamazken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Y.S., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adamın 3 ayaklı bastonu da ambulansa konuldu. Kaçan otomobil sürücüsünün bulunması için ise polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, akşam trafiği sebebiyle ambulansın hem olay yerine gelirken hem de hastaneye giderken zorlandığı görüldü. - ESKİŞEHİR

