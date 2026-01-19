Haberler

Evinde düşen 86 yaşındaki kadını polis kapıyı kırarak kurtardı

Eskişehir'de tek başına yaşayan 86 yaşındaki S.T., evinde düşerek yaralandı. Polis, kapıyı kırarak kadına ulaştı ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Eskişehir'de tek başına yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki kadın, polis tarafından evinin kapısı kırılarak kurtarıldı. Yaşlı kadının evde düşme sonucu yaralandığı görüldü.

Olay, Kumlubel Mahallesi Biçer Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınlarının haber alamadığı S.T. (86) isimli kadın için polise haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde daire içinde tek başına ve yaralı olduğu tespit edilen kadın için beklemeden hızlıca harekete geçildi. Polis ekiplerince kırılan kapı açıldı. Daire içinde yere düşmüş bir vaziyette bulunan kadın için sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde düşmeye bağlı ezikler bulunan kadın ambulans ile Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, apartman sakinleri polise hızlı müdahalesinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
