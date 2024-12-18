Eskişehir'de 8 Bin 540 Araç Kontrol Edildi, 3 Bin 466 Cezai İşlem Uygulandı
Eskişehir'de polis ekipleri, 11-17 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde 8 bin 540 aracı kontrol etti ve 3 bin 466 cezai işlem uyguladı. Alkollü araç kullanma, sürücü belgesiz araç kullanma gibi birçok kural ihlali tespit edildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde 8 bin 540 araç kontrol edilirken, 3 bin 466 adet cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Aralık 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 8 bin 540 aracın kontrol edildiği çalışma sonucunda; 50 alkollü araç kullanmak, 98 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 465 park yasağı, 602 hız, 239 kırmızı ışık, 31 taşıma kanunu, 88 emniyet kemeri, 4 abart egzoz, 38 kask kullanmamak ve başlıca diğer maddeler olmak üzere toplam 3 bin 466 araca işlem uygulandı. Ayrıca 131 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü belgesinin daimi iptal olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR