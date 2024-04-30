Eskişehir'de 79 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirli tarihler arasında çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen uygulama sonucunda 0 ila 5 yıl arası 31 şahıs, 5 ila 10 arası 8 şahıs, 10 ila 20 arası 1 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan toplam 79 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda şahıslardan 43'ünün hükümlü, 36'sının ise ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR