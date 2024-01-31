Eskişehir'de 71 Şüpheli Hapis Cezasıyla Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde farklı sürelerde hapis cezası bulunan 71 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından halkı huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çalışma düzenlendi. Jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezası bulunan 71 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR