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Eskişehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 7 düzensiz göçmene sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatılırken, insan kaçakçılığını organize eden 1 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 7 düzensiz göçmene sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatılırken, insan kaçakçılığını organize eden 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının aydınlatılması, Eskişehir'de ki düzensiz göçmenlere yer ve imkan sağlayarak düzensiz göçmen sayısının artmasına neden olan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, Tepebaşı ilçesinde bir adreste 7 düzensiz göçmen tespit etti. Yapılan operasyonla yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemleri başlatıldı. Ayrıca operasyon düzenlenen evin, Eskişehir'deki düzensiz göçmenler tarafından 'şok ev' olarak kullanıldığı tespit edilirken, kaçak göçmenlerin bu adrese gelmesine imkan sağlayan 1 düzensiz göçmen, başka bir adreste yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Evini düzensiz göçmenlere kiralayan 1 şahsa ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçu çerçevesinde gerekli işlemler yapıldı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Göçmen 3. Sayfa Haberler

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