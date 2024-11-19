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Eskişehir'de 7 Bin 432 Kişiye Kimlik Sorgusu Yapıldı

Eskişehir'de 7 Bin 432 Kişiye Kimlik Sorgusu Yapıldı
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Eskişehir'de polis ekipleri, 11-18 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 7 bin 432 kişiye kimlik sorgusu gerçekleştirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, bazı şahısların arandığı ve araçların hacizli olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları çerçevesinde, son 1 hafta içerisinde toplam 7 bin 432 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlükleri'nin çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 11-18 Kasım 2024 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 bin 385 şahsın ve 30 aracın bilgileri sorgulandı. Çalışmalar sonucunda ekiplerce 1 araç sürücüne işlem uygulanırken, 1 şahsın askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ve 1 şahsın dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca 2 aracın da hacizli olduğu belirlendi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kız öğrenci yurtlarının çevresinde yapılan uygulamalarda ise bin 47 şahsın ve 143 aracın bilgilerinin sorgulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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