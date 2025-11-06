Eskişehir'de 7.5 Milyon TL Değerinde Sahte Bandrollü Malzeme Ele Geçirildi
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, durdurulan bir tırda piyasa değeri 7 milyon 500 bin TL olan 6 milyon 690 bin dal sahte bandrollü boş makaron ve 960 kilo sahte bandrollü tütün ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından durdurulan bir tır aracının çekici ve dorsesinde yapılan arama neticesinde piyasa değeri 7 milyon 500 bin TL olan 6 milyon 900 bin dal sahte bandrollü boş makaron ve 960 kilo sagte bandrollü tütün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.A. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa