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Eskişehir'de 68 Okul Servisi Denetlendi, 2 Araç Kusurlu Bulundu

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 68 okul servisi kontrol edildi ve kusurlu bulunan 2 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı. Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 10 Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu 68 okul servisi denetlenirken, kusurlu bulunan 2 aracın sürücüsüne para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince jandarma sorumluluk bölgesinde 2 Ocak ile 5 Ocak tarihleri arasında okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 68 adet okul servisi kontrol edilirken, kusurlu görülen 2 aracın şoförüne 2 bin 196 TL para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan kontrollerde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 10 Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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