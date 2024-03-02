Eskişehir'de 656 Aranan Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu 656 aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çalışmalar sonucunda 142 şahıs 5 yıla kadar, 37 şahıs 5 ila 10 yıla kadar, 13 şahıs ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla yakalandı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 464 şahıs da emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Eskişehir'de aralarında farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da olduğu 656 aranan şahıs, polis ekiplerinin denetimi sonucunda yakalandı.
Edinilen bilgilere göre gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 142 şahıs, 5 ila 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 37 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 13 şahıs yakalandı.
Ayrıca ifadeye yönelik aranan 464 şahıs da emniyet güçleri tarafından yakalandı. - ESKİŞEHİR