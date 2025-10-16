Haberler

Eskişehir'de 650 Bin TL Değerinde Sahte Giysi Ele Geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, bir şahsın yasa dışı olarak temin ettiği faturasız sahte pantolon ve tişörtleri ele geçirdi. Olayda 353 adet sahte giysi bulundu ve toplam piyasa değeri 650 bin TL olarak belirlendi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli bir şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız, sahte pantolon ve tişörtleri haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği bilgisi alınmıştı. Olayla ilgili olarak şüpheli şahsın Tepebaşı ilçesinde bulunan ikametinde 14 Ekim 2025 tarihinde yapılan aramada; 353 adet piyasa değeri 650 bin TL olan çeşitli markalara ait faturasız, sahte - taklit pantolon ve tişört ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık suçları ile mücadeleye yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edeceğini aktardı. - ESKİŞEHİR

Haberler.com
