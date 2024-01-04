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Eskişehir'de 65 ayrı suça karışan şüpheli JASAT tarafından yakalandı

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Eskişehir'de bilişim ve dolandırıcılık yöntemleriyle 65 ayrı suça karıştığı iddia edilen şüpheli JASAT tarafından yakalandı. Şüpheli, jandarma karakolunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de çeşitli yöntemler ile 65 ayrı suça karıştığı iddia edilen şüpheli JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bilişim ve farklı dolandırıcılık yöntemleri ile 65 ayrı suça karıştığı iddia edilen şüpheli M.Ç. hakkında JASAT ekipleri tarafından bir çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan şüpheli ilk olarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheli, karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma JASAT Dolandırıcılık Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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