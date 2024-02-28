Eskişehir'de 633 Araç Sürücüsüne Toplam 511 Bin 281 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık denetimlerinde, abartılı egzoz kullanmak, yasak yerde durmak ve park ihlali suçlarından 633 araç sürücüsüne toplam 511 bin 281 lira cezai işlem uyguladı.

Yapılan açıklamada, 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde, 9 araç sürücüsüne abartılı egzoz kullanma suçundan 57 bin 951 TL, 135 araca duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak suçundan 93 bin 150 TL ve 489 araca da taşıt yolu üzerinde park ihlali suçundan 360 bin 180 TL olmak üzere toplamda 511 bin 281 TL cezai işlem uygulandığı belirtilerek, "Çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur" diye belirtildi. - ESKİŞEHİR