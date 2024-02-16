Eskişehir'de 61 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Eskişehir'de hakkında 61 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında 3 ayrı dosyada 'Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme' suçundan 61 yıl 4 ay hapis cezası ve 36 bin 300 TL para cezası bulunan, ayrıca 'Hakaret' ve 'Belgede Sahtecilik' suçundan aranan M.Y. isimli şüpheli yakalandı.

Firari şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR