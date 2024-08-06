Eskişehir'de 60 Kişi Hapis Cezasıyla Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde farklı sürelerde hapis cezası bulunan 60 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 29 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde 194 farklı uygulama noktasında bin 589 personel ile yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 78 şüpheli ile farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR