Eskişehir'de 58 Yaşındaki Doktorun Şüpheli Ölümü

Eskişehir'de 58 Yaşındaki Doktorun Şüpheli Ölümü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de evinde ölü bulunan 58 yaşındaki doktor Savan Günay'ın ölüm nedeni otopsi sonuçlarına göre belirlenecek. Arkadaşının haber vermesi üzerine evine giren ekipler, doktoru hareketsiz buldu.

Eskişehir'de evinde ölü bulunan 58 yaşındaki doktor Savan Günay'ın ölüm nedeni otopsi sonrasında Adli Tıp Kurumuna gönderilen örnekler sonrasında belirlenecek.

Alınan bilgiye göre, İsmetinönü 1 Caddesi üzerinde bir apartmanın ikinci katında oturduğu öğrenilen Antalya'dan emekli 1967 doğumlu 58 yaşındaki Savan Günay isimli doktordan 3 gündür haber alamayan Ankara'daki bir arkadaşı, iki haftada bir eve gelen temizlikçiye haber verdi. Temizlikçinin ihbarı üzerine adrese polis ve çilingir sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, doktoru yatak odasında hareketsiz halde buldu. Evde hafif kokuların olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Savan Günay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doktorun yaptığı incelemenin ardından şüpheli ölüm kaydıyla polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan otopside kesici veya delici alet izine rastlanılmazken, alınan bir takım örnekler Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burada yapılacak incelemenin ardından doktor Günay'ın asıl ölüm sebebinin belirleneceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Tam hava üstünlüğünü sağladık
İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke: Bize söz verdiler

İşte İsrail ile çetin bir savaşa giren İran'ın sırtını yasladığı ülke
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser teşhisi konan şarkıcı, gözyaşları içinde müziğe ara verdiğini açıkladı

Kanser teşhisi konan şarkıcı, müziğe ara verdiğini açıkladı
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün ROKETSAN sorumlusu yakalandı
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.