Eskişehir'de 56 Yaşındaki Adamın Ölümü Üzerine İnceleme Başlatıldı

Eskişehir'de bodrum katında yaşayan 56 yaşındaki Şükrü Akkaya'nın binanın önünde ölü bulunması üzerine polis ve sağlık ekipleri olaya müdahale etti. Kesin ölüm nedeni için cenazesi hastaneye kaldırıldı ve incelemeler sürüyor.

Eskişehir'de bodrum katında yaşadığı binanın önünde ölü bulunan 56 yaşındaki adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Şarkiye Mahallesi Çengelçeşme Sokak üzerinde 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın önünde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar eti. Bahse konu noktaya gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölü bulunan şahsın bahse konu binanın bodrum katında tek başına yaşayan 56 yaşındaki Şükrü Akkaya olduğu belirlendi. Bina sakinleri olayla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Akyaka'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
