Eskişehir'de 56 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Eskişehir'de 56 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
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Eskişehir'in Büyükdere Mahallesi'nde 56 yaşındaki A.E., uzun süre haber alınamayınca evinde ölü bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

Eskişehir'de 56 yaşındaki 2 çocuk babası bir şahıs yaşadığı evde ölü bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Büyükdere Mahallesi Cevahir Sokak'ta 26 numaralı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki A.E.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Haber alınamayan şahsın bulunduğu dairenin kapısı çilingir vasıtasıyla açıldı. İçeriye giren ekipler, yüzüstü hareketsiz bir şekilde yatan A.E.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Ölü bulunan şahsın akciğer hastası olduğu ve eşinden ayrı yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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