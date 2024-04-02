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Eskişehir'de 555 aranan şahıs yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda aralarında hapis cezası da bulunan, 555 aranan şahıs yakalandı.

Mart ayı içerisinde aranan şahıslarla ilgili Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 5 yıla kadar hapis cezası ile aramakta olan 134 şahıs, 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 26 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 384 şahıs olmak üzere toplam il genelinde 555 şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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