Eskişehir'de 52 Şahıs Hapis Cezasıyla Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 52 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. 14 Şubat ile 21 Şubat tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezasıyla arandığı tespit edilen 52 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR