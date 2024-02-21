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Eskişehir'de 52 Şahıs Hapis Cezasıyla Yakalandı

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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 52 şahıs yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda farklı sürelerde hapis cezası bulunan 52 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. 14 Şubat ile 21 Şubat tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan farklı sürelerde hapis cezasıyla arandığı tespit edilen 52 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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