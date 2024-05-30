Eskişehir'de 500 Bin TL Değerindeki Ev Eşyası Çalınması Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'de 500 bin TL değerindeki ev eşyasının çalınması olayıyla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir ikametten gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramalarda ise toplam değeri 500 bin TL olan 38 adet şarjlı süpürge, 1 adet klima ve 4 adet kazanlı ütü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR