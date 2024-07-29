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Eskişehir'de 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi yapıldı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme yapıldı. Seminerde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele', '5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi', 'KADES Uygulaması' ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca trafik kuralları, tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesi, siber farkındalık ve güvenli internet kullanımı gibi konularda da bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Seyitgazi İlçesi'nde bulunan mahalle muhtarlarına seminer verildi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince seminere katılan 50 mahalle muhtarına, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' çerçevesinde '5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi', 'KADES Uygulaması' ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca seminere katılan muhtarlara, trafik ekiplerince, 'Genel Trafik Kuralları', 'Tarım Araçlarının Karıştığı Trafik Kazalarının Önlenmesi' ve 'Reflektör Kullanımı', Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma trafik KADES Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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