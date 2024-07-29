Eskişehir'de 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 50 mahalle muhtarına kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, Seyitgazi İlçesi'nde bulunan mahalle muhtarlarına seminer verildi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince seminere katılan 50 mahalle muhtarına, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' çerçevesinde '5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi', 'KADES Uygulaması' ve 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca seminere katılan muhtarlara, trafik ekiplerince, 'Genel Trafik Kuralları', 'Tarım Araçlarının Karıştığı Trafik Kazalarının Önlenmesi' ve 'Reflektör Kullanımı', Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtımı yapıldı. - ESKİŞEHİR