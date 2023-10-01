Eskişehir'de 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Eskişehir'de 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 ayrı suçtan aranan firari, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda; 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR