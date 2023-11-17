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Eskişehir'de 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kilo 325 gram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde girişini engellemek ve sokaklarda uyuşturucu satan şahısları yakalamak amacıyla çalışma yaptı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 5 kilo 325 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişinin engellenmesi ve torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 kilo 325 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Çalışmalar sonucunda 2 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve C.K. isimli şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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