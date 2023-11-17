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Eskişehir'de 5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kilo 325 gram esrar ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde girişini engellemek ve sokaklarda uyuşturucu satan şahısları yakalamak amacıyla çalışma yaptı.