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Eskişehir'de 44 Düzensiz Göçmen Deport Edildi

Eskişehir'de 44 Düzensiz Göçmen Deport Edildi
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasadışı bulunan 44 düzensiz göçmen deport edilmiş ve toplamda 1 milyon 4 bin 696 TL ceza uygulanmıştır. Ekipler ayrıca 3 organizatörü de tespit ederek işlem başlatmıştır.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucun yakalanan ve haklarında 1 milyon 4 bin 696 TL cezai işlem uygulanan 44 düzensiz göçmen deport edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 'Göçmen Kaçakçılığı ve Düzensiz Göçle Mücadele' hakkında çalışma yapıldı. 1 Ekim - 22 Kasım 2024 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde; bin 318 yabancı uyruklu şahsın kimlik sorgusu, parmak izi ve fotoğraf teşhisi yapıldı. Ekiplerin sorguları sonucunda, organizatör olduğu tespit edilen 3 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile işlem uygulandı.

Toplam 44 düzensiz göçmen deport edildi

Ülkede yasadışı bulunduğu tespit edilen 44 düzensiz göçmen hakkında ise 1 milyon 4 bin 696 TL idari para cezası yazıldı. Bahsi geçen şahısların Kocaeli ve Bursa illerinde bulunan Geri Gönderme Merkezleri'ne gönderilip deport edilmeleri sağlandı. Ayrıca, yol izin seyahat belgesi olmadığı tespit edilen 17 düzensiz göçmen hakkında da 109 bin 225 TL ceza kesildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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