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Eskişehir'de 433 Araça Ceza Yazıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, abart egzoz kullanılan ve hatalı park edilen 433 araca ceza yazıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde, abart egzoz kullanılan ve hatalı park edilen 433 araca ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince abart egzoz kullanılan ve hatalı park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, 11 araç sürücüsüne 'Abart egzozlu araç kullanmak', 149 araca 'Duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak' ve 273 araca 'Taşıt yolu üzerinde park ihlali' suçlarından ceza yazıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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