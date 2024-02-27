Eskişehir'de 43 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araması bulunan 43 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda araması bulunan 43 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında 19-26 Şubat 2024 tarihleri arasında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 39 kişi ile 5 ile 10 yıl arası 2, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli olmak üzere toplamda 43 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR