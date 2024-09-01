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Eskişehir'de 422 Aranan Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 422 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ağustos ayı içerisinde aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 422 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde il genelinde 1-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 731 uygulama noktasında 5 bin 974 personel görevlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; 5 yıla kadar aranan 127 şahıs, 5-10 yıl arası aranan 20 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranan 11 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 264 şahıs olmak üzere toplam 422 şüpheli yakalandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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