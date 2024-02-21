Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 42 ve 52 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 42 ve 52 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, aranan şahıslar gözaltına alındı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 42 ve 52 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, 7 farklı hırsızlık suçundan kaydı ve 52 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A. ile 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranması ve 42 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title