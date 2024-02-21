Eskişehir'de 42 ve 52 Yıl Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda 42 ve 52 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, 7 farklı hırsızlık suçundan kaydı ve 52 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A. ile 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranması ve 42 yıl 5 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR