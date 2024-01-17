Eskişehir'de 42 Aranan Şahıs Yakalandı
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranması bulunan 42 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranması bulunan 42 şahıs yakalandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde ekiplerince çalışma yapıldı. Belirli tarihler arasında yapılan çalışmalar sonucunda; 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 40, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 ve 10-20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs hapis cezası bulunan, farklı suçlardan aranması bulunan toplam 42 şahıs yakalandı. Ekiplerce yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR