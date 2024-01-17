Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de 42 Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranması bulunan 42 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda farklı suçlardan aranması bulunan 42 şahıs yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde ekiplerince çalışma yapıldı. Belirli tarihler arasında yapılan çalışmalar sonucunda; 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 40, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 1 ve 10-20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs hapis cezası bulunan, farklı suçlardan aranması bulunan toplam 42 şahıs yakalandı. Ekiplerce yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title