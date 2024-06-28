Eskişehir'de 40 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurdulan şüpheli araçtaki 40 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente uyuşturucu madde girişini önlemek amacıyla çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şehir dışından uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen 1 araç şafak saatlerinde il girişinde durdurduldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama emri sonrası araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 40 bin 558 adet sentetik ecza ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticareti çerçevesinde işlem başlatılarak gözaltına alınan Y.A. ve M.P. isimli şahıslar adliyeye sevk edilmelerinden ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR