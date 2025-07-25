Eskişehir'de 4 Yaşındaki Çocuk Otomobilin Altında Kaldı

Eskişehir'de 4 yaşındaki çocuğun bir otomobilin tekerinin altında ezilerek hayatını kaybettiği kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun ailesi, kazayı yapan sürücünün ehliyetsiz olduğunu öne sürdü.

Olay, geçtiğimiz gün saat 18.40 sıralarında Sütlüce Mahallesi Emirganlılar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uluzafer Caddesi istikametine giden bir otomobil, aniden yola fırlayan 4 yaşındaki Ö.A. isimli yabancı uyruklu çocuğu ezdi. İlk başta ne olduğunu anlayamayan sürücü, aracından çıkıp yaşanan olayı fark ettiğinde kahrolarak ellerini başının üstüne koydu. Yaşanan olay, 112 Acil Servis'e bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen çocuk, cenaze aracıyla olay yerinden götürüldü. Çocuğun gözyaşları içinde kalan acılı ailesi, kazayı yapan sürücünün ehliyetsiz olduğunu iddia etti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken çocuğun cenazesinin Mahmudiye ilçesi Gazitepe Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR